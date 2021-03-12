13 марта в Туле ограничат движение и остановку транспорта по ряду адресов

Фото из архива Myslo.

В связи с проведением 13 марта футбольного матча на Центральном стадионе «Арсенал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина:

с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств,

с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

В связи с проведением в Туле 13 марта межрегионального фестиваля по лыжным гонкам в лыжном центре «Веденино» (пос. Косая Гора, ул. Максима Горького), в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:

запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 23.30 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека»;

ограничено движение всех видов транспортных средств с 16.00 до 23.30 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека» и по ул. Дронова на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.

На период вводимых ограничений движение автобусов маршрута №28 будет осуществляться по измененной схеме:

Маршрут №28 (пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»): ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской.