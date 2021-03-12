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13 марта в Туле ограничат движение и остановку транспорта по ряду адресов
Фото из архива Myslo.

13 марта в Туле ограничат движение и остановку транспорта по ряду адресов

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует.

В связи с проведением 13 марта футбольного матча на Центральном стадионе «Арсенал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина:

  • с 00.00 до 22.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств,
  • с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.
 

В связи с проведением в Туле 13 марта межрегионального фестиваля по лыжным гонкам в лыжном центре «Веденино» (пос. Косая Гора, ул. Максима Горького), в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:

  • запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 23.30 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека»;
  • ограничено движение всех видов транспортных средств с 16.00 до 23.30 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека» и по ул. Дронова на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.

На период вводимых ограничений движение автобусов маршрута №28 будет осуществляться по измененной схеме:

Маршрут №28 (пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»): ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской.

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12 марта, в 17:10 +1
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