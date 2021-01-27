Черный дым и едкий запах: В Новомосковской котельную топили древесными отходами вперемешку с пластиком

Фото ТРОО «Экологическая защита»

Источником дыма и запаха гари в Новомосковске экологи назвали котельную НИИ РХТУ им. Менделеева.

Представители Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита», министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и прокуратуры Новомосковска проверили котельную Новомосковского института Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева .

Именно котельная стала источником едкого запаха, накрывающего северную часть города с начала зимы.

Началось все с того, что в «Экологическую защиту» обратились жители улиц Донская и Дружбы. Люди рассказали, что с начала зимы в воздухе периодически ощущается запах гари и жженого пластика. Запах шел от котельной. Экологи выехали на место.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов:

Вадим Баранов – Из двух труб котельной шел черный дым с удушливым запахом пластика. В ходе осмотра территории котельной удалось установить, что топливным сырьем для печей служат древесные отходы, смешанные с фракциями пластика и полиэтилена. В составе топливного сырья, которое складировано на территории котельной, обнаружены измельченные остатки пластиковых и деревянных ящиков, пластиковых сеток, коробок от фруктов, полипропиленовых мешков.

27 января экологи совместно с представителями регионального Минприроды и городской прокуратуры осмотрели территорию котельной, встретились с руководством учебного заведения и ознакомились с документацией.

Для топки печей, согласно документам, поставляется исключительно древесная щепа. Однако, несмотря на то, что на момент приезда комиссии топливное сырье было измельчено, в нем удалось обнаружить фракции пластика и полиэтилена.

Проверка продолжается. Контролирующие органы запросили ряд недостающих документов, которые сегодня руководство института предоставить не смогло.