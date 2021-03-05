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ВТБ Лизинг поставил 21 автобус для пассажирских перевозок в Туле

ВТБ Лизинг поставил 21 автобус для пассажирских перевозок в Туле

ВТБ Лизинг передал «Тульской транспортной компании» 21 автобус для пассажирских перевозок в Туле и Тульской области.

Перевозчик приобрел 9 автобусов ПАЗ 3204, 8 машин ПАЗ 3205 и 4 ГАЗель Next, их общая стоимость составила 49 млн рублей. Транспорт передан в финансовый лизинг с авансом 10% и сроком на 5 лет. Поставщиком выступил ГК «Транспортный Центр».

ООО «Тульская ТК» является крупным частным перевозчиком в Туле и Тульской области с собственным парком транспортных средств более 300 единиц. Закупка новых автобусов позволит компании исполнить обязанности по государственному контракту на перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам.

Автобусы ПАЗ пользуются высоким спросом на российском рынке пассажирских перевозок и рассчитаны на регулярную эксплуатацию в течение восьми лет. ПАЗ-3204 в зависимости от модификации может иметь от 17 до 25 мест, полная вместительность салона – 42-53 человека. ПАЗ-3205 вмещает так же до 25 пассажиров на местах, но его номинальная вместимость немного меньше – 37-43 человека. Максимальная скорость автобусов – 95  км/ч. Благодаря повышенной прочности и надежности сборки модели могут использоваться в сложных условиях российских дорог. Доступность запчастей делает эксплуатацию, ремонт и техобслуживание ПАЗ менее затратными.

Автобус «ГАЗель NEXT» характеризуется повышенным уровнем безопасности, усовершенствованной системой тормозов с дисковыми механизмами, модернизированными рессорами. Расход топлива на 100 км: 60 км/ч – 9 литров, 90 км/ч – 11,5 литров.  Машина полностью адаптирована под реалии дорог в России, оснащена программой стабилизации курсовой устойчивости и сохраняет маневренность и отличную управляемость в сложных погодных условиях и непростых ситуациях на дорогах.

«ВТБ Лизинг всегда старается предлагать лучшие условия финансирования для реализации важных транспортных проектов в стране. Новые автобусы будут работать на регулярных маршрутах Тулы и области, что позволит увеличить транспортную доступность в регионе и улучшить качество пассажирских перевозок. Сегодня развитие общественного транспорта является приоритетным направлением социальной политики, и мы рады принять участие в реализации этой задачи вместе с Тульской транспортной компанией», – прокомментировал Артем Киселев, директор по продаже продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

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