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В ДТП в Белеве пострадала женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП в Белеве пострадала женщина

Столкнулись Lada Largus и Opel Мokka.

4 марта в 11.15 в Белеве по улице Карла Маркса 64-летний водитель автомобиля Lada Largus, по предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и врезался в Opel Мokka.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 48-летняя женщина — водитель Opel. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:44 +1
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