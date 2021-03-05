В ДТП в Белеве пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 марта в 11.15 в Белеве по улице Карла Маркса 64-летний водитель автомобиля Lada Largus, по предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и врезался в Opel Мokka.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 48-летняя женщина — водитель Opel. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.