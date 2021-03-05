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В Туле росгвардейцы дарили женщинам защитные маски и тюльпаны
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Туле росгвардейцы дарили женщинам защитные маски и тюльпаны

Сотрудники вневедомственной охраны поздравили тулячек с наступающим 8 марта.

Сотрудники вневедомственной охраны тульского Управления Росгвардии провели акцию «Цветы для женщин», посвященную Международному женскому дню. Находясь на маршрутах патрулирования, силовики поздравляли женщин через громкоговорители служебных машин.

Кроме того, росгвардейцы дарили тулячкам тюльпаны и защитные маски, а также вручали памятки с правилами антикоронавирусной профилактики.

Для многих представительниц прекрасной половины человечества такой подход стал неожиданностью – они были приятно удивлены и благодарили за подаренное настроение.

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