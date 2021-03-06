Владимир Путин отметил туляков наградами

Указом Президента РФ за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Пирогова награждён руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Распоряжением главы государства за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи благодарность Президента Российской Федерации объявлена руководителю Тепло-Огаревского районного отделения Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», электромонтеру по эксплуатации РЭС Воловского района электрических сетей филиала «Тулэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» Виктору Моисееву.