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Владимир Путин отметил туляков наградами

Владимир Путин отметил туляков наградами

Поздравляем награжденных!

Указом Президента РФ за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Пирогова награждён руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

Распоряжением главы государства за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи благодарность Президента Российской Федерации объявлена руководителю Тепло-Огаревского районного отделения Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», электромонтеру по эксплуатации РЭС Воловского района электрических сетей филиала «Тулэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» Виктору Моисееву.

 

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