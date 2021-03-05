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25-летний мужчина обстрелял электричку «Серпухов – Тула»
Изображение moderatenorthwind с сайта Pixabay

25-летний мужчина обстрелял электричку «Серпухов – Тула»

Его действия квалифицировали как вандализм.

В декабре прошлого года в дежурную часть ЛО МВД России на станции Тула сообщили, что на станции Тарусская неизвестный обстрелял электропоезд «Серпухов – Тула». Пуля из пневматического оружия разбила лобовое стекло кабины машиниста.
 
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции была установлена личность злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Заокского района Тульской области. Он не стал отрицать своей причастности к произошедшему, объяснив свой поступок тем, что хотел произвести впечатление на своих друзей, находящихся в тот момент рядом», – сообщили Myslo в ЛО МВД России на станции Тула.  
 
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». В настоящее время расследование завершено, скоро обвиняемый предстанет перед судом.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:25 0
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