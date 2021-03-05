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В торговой сети «Лазаревская лавка» открылся флагманский магазин
Гендиректор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская

В торговой сети «Лазаревская лавка» открылся флагманский магазин

Во флагманском бутике нового формата покупателям предлагается самый широкий ассортимент премиальной высококачественной продукции

В торговых рядах «Парус» открылся первый магазин в оригинальном фирменном дизайне сети «Лазаревская Лавка», принадлежащей крупнейшему племенному хозяйству Тульской области ООО «ПХ «Лазаревское». Во флагманском бутике нового формата покупателям предлагается самый широкий ассортимент премиальной высококачественной продукции.
 
 
С открытия флагманского бутика в тульских торговых рядах «Парус» (ул. Максима Горького, 14, к.1) стартовала модернизация сети «Лазаревская лавка». Новый формат фирменных магазинов, принадлежащих ПХ «Лазаревское», отличает не только оригинальный дизайн, который подчеркивает экологичность продукции и традиции торгового дела, но и более широкий ассортимент.
 
В первом ребрендированном бутике «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» покупателям предлагается свежайшая свинина и говядина (в том числе и мягкая вырезка, идеально подходящая для приготовления стейков), а также более 100 наименований мясной продукции собственного мясокомбината. Это вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы и огромный выбор деликатесов и копченостей (балыки, буженина, карбонат и т. д.).
 
 
Вторая линейка — продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское», это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по уникальным рецептам и без применения консервантов творог, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т. д. И, наконец, третья товарная линейка собственного производства — полюбившиеся тулякам полуфабрикаты (пельмени, вареники) и охлажденная кулинария (котлеты, шницели, биточки и проч.).
 
Увеличение ассортимента «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» произошло и за счет поставок эксклюзивной высококачественной продукции от надежных партнеров ПХ «Лазаревское»: более 35 видов сыров, бакалейные товары (консервация, крупы, соусы и проч.), вода и лимонады.
 
«В магазины нового формата мы будем не только поставлять расширенный ассортимент товаров, но и презентовать в них все новинки, созданные на наших производствах. А новый дизайн должен подчеркнуть статусность торговой точки, дать покупателю не только продукцию высокого качества, но и ощущение премиальной покупки», — говорит генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По ее словам, в ближайшее время планируется расширить линейку полуфабрикатов и кулинарии, чтобы привлечь в «Лазаревские Лавки» молодежь, которая предпочитает не тратить много времени на приготовление еды, но при этом заботится о здоровье и выбирает качественную продукцию.
 
 
«Ребрендинг торговой сети и открытие магазинов нового формата — еще одна возможность подчеркнуть лидерскую позицию нашей продукции в конкурентной среде своего сегмента. Для размещения флагманского бутика «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» мы выбрали торговые ряды «Парус», расположенные на одном из главных выездов из города, и надеемся, что к дачному сезону выручка этой точки превысит 1,5 млн рублей в месяц», — отмечает Кристина Романовская.
 
Сейчас в сети «Лазаревская Лавка» 24 торговые точки, расположенные в Туле и области, где покупателям предлагается мясная и молочная продукция собственного производства. В рамках модернизации количество магазинов под брендом «Лазаревская лавка» будет увеличено в 1,5 раза, а их розничный оборот вырастет на 50% за год. В частности, в разных районах Тулы появится еще пять ребрендированных точек «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» нового формата. Всего до конца года в модернизацию сети будет инвестировано около 50 млн руб.
 
 
 
СПРАВКА О КОМПАНИИ

Племенное хозяйство «Лазаревское» основано в 1981 году Федором Романовским, расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области и в 50 км от г. Тулы. Основные виды деятельности — производство и переработка сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия — свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней — 50 000 голов, ферма на 3500 голов крупного рогатого скота, цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год, цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн), автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов и 31 комбайн).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 24 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка». Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

 
Фото: Юмир Скиба
Сюжет: «Лазаревская лавка»
ПХ «Лазаревское» начинает ребрендинг и модернизацию собственной торговой сети «Лазаревская лавка»
Жизнь Тулы и области
ПХ «Лазаревское» начинает ребрендинг и модернизацию собственной торговой сети «Лазаревская лавка»
26 января, в 14:25, 35 5450 17
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