В центре Тулы посреди дороги провалился асфальт

Фото: vk.com/overhear.tula

В центре Тулы, на ул. Каминского, перед выездом на проспект Ленина, провалился асфальт. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Предположительно, это произошло из-за размыва грунта под дорогой и резкого перепада температур.

Кроме того, под асфальтом проходят трубы, которые могли прийти в негодность. Туляки призывают водителей и пешеходов к осторожности. На месте провала работают сотрудники «Тулагорводоканала». Они выясняют причины случившегося и устраняют причину инцидента.