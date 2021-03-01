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В центре Тулы посреди дороги провалился асфальт
Фото: vk.com/overhear.tula

В центре Тулы посреди дороги провалился асфальт

Всё произошло на пересечении ул. Каминского и проспекта Ленина.

В центре Тулы, на ул. Каминского, перед выездом на проспект Ленина, провалился асфальт. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Предположительно, это произошло из-за размыва грунта под дорогой и резкого перепада температур.

Кроме того, под асфальтом проходят трубы, которые могли прийти в негодность. Туляки призывают водителей и пешеходов к осторожности. На месте провала работают сотрудники «Тулагорводоканала». Они выясняют причины случившегося и устраняют причину инцидента.

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сегодня, в 18:44 −1
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