Фото: vk.com/overhear.tula
В центре Тулы посреди дороги провалился асфальт
Всё произошло на пересечении ул. Каминского и проспекта Ленина.
В центре Тулы, на ул. Каминского, перед выездом на проспект Ленина, провалился асфальт. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Предположительно, это произошло из-за размыва грунта под дорогой и резкого перепада температур.
Кроме того, под асфальтом проходят трубы, которые могли прийти в негодность. Туляки призывают водителей и пешеходов к осторожности. На месте провала работают сотрудники «Тулагорводоканала». Они выясняют причины случившегося и устраняют причину инцидента.
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