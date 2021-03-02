Доходы растут этой весной: Россельхозбанк повысил ставку по вкладу «Растущий доход» до 6,5%

Ставка по вкладу – до 6,5% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе. Минимальная сумма вложений — 10 тысяч рублей. Оформить вклад можно как в офисе Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

«Россельхозбанк традиционно предлагает тулякам и жителям Тульской области наиболее эффективные инструменты сбережения средств. Отмечу популярность программы «Накопительный счет»: процентная ставка по ней сравнима со ставкой по вкладам, при этом проценты начисляются ежедневно, а клиент не ограничен в количестве расходных операций и пополнении счета. Основной «конкурент» данной программы – вклад «Растущий доход». Повышенная процентная ставка по акции «Весеннее предложение» сделает этот продукт еще более популярным», – рассказал заместитель директора филиала Олег Мосин. – Кроме традиционных вкладов и счетов банк предлагает и другие инструменты сохранения и приумножения средств. В частности, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни от СК «РСХБ-Страхование жизни», паевые инвестиционные фонды и программы доверительного управления от УК «РСХБ-Управление активами».

– В «Россельхозбанке» обслуживаюсь уже около трех лет, – рассказывает клиентка Тульского филиала Юлия Иванова. – Привлекли хорошие ставки – оформила здесь вклад. Для удобства написала на работе заявление и теперь получаю зарплату на карту Россельхозбанка. Часть ежемесячно направляю на свой «Накопительный счет» с ежедневным начислением процентов, а часть трачу – оплачиваю коммунальные платежи без комиссии через мобильное приложение и рассчитываюсь картой в магазинах. Кстати, за каждую покупку получаю от банка бонусные баллы программы «Урожай» — очень удобно: оплатила ими подарок мужу на 23 Февраля. Сегодня узнала об акции «Весеннее предложение». Ставка 6,5% действительно привлекательна – обязательно воспользуюсь этим предложением.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по телефону контакт-центра 8 (800) 100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru

Обращаем внимание, что в связи с проведением ремонта офиса АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 127 обслуживание клиентов по данному адресу временно не осуществляется. Просим обращаться в офисы по адресам: ул. Тургеневская, 5 и Красноармейский пр., 21. Приносим извинения клиентам за временные неудобства. Меняемся к лучшему для вас!

В рамках акции «Весеннее предложение» (действует с 1 марта 2021 г.) максимальная ставка по вкладу «Растущий доход» повышается до 6,5% годовых. Вклад открывается в рублях на срок 540 дней. Минимальная сумма — 10 000 рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Доходность депозита зависит от периода нахождения средств во вкладе: от 1 до 180 дней — 3,5% годовых, от 181 до 360 дней — 4%, от 361 до 540 дней — 6,5%. Оформление возможно в отделении банка и через системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Предложение доступно до 30 апреля 2021 года.

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