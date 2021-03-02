новости
новости
Регистрация
Банк России приглашает тульских студентов на стажировку

Банк России приглашает тульских студентов на стажировку

Предусмотрены оплата, гибкий график и возможность трудоустройства.

Прием заявок от студентов, которые хотят пройти стажировку в Тульском отделении Банка России, начался 1 марта. Заявки принимаются от учащихся последнего курса бакалавриата или специалитета, старшекурсников, которые планируют поступать в магистратуру, а также от магистрантов.

Претенденты должны будут пройти онлайн-тестирование, оценочные мероприятия и собеседование. Стажировка начнется в сентябре 2021 года и продлится 6 месяцев. У стажеров будет возможность поучаствовать в реальных проектах структурных подразделений Банка России, получить уникальный опыт работы в мегарегуляторе и внести свой вклад в развитие финансовой системы страны.

Предусматривается гибкий график работы от 20 часов в неделю и возможность трудоустройства в команду Банка России для хорошо зарекомендовавших себя кандидатов.

Стажировка будет оплачиваться, она проводится по большинству направлений деятельности Банка России. Ознакомиться с перечнем направлений можно на сайте регулятора. Прием заявок продлится до 18 апреля, уточнили в Тульском отделении Банка России.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФстажировка для студентовстажировка в Банке России
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Инструкция: что нужно знать о газовом оборудовании квартиросъемщикам и арендодателям
Инструкция: что нужно знать о газовом оборудовании квартиросъемщикам и арендодателям
В Тульской области проверят работу системы оповещения
В Тульской области проверят работу системы оповещения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.