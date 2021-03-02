Банк России приглашает тульских студентов на стажировку

Прием заявок от студентов, которые хотят пройти стажировку в Тульском отделении Банка России, начался 1 марта. Заявки принимаются от учащихся последнего курса бакалавриата или специалитета, старшекурсников, которые планируют поступать в магистратуру, а также от магистрантов.

Претенденты должны будут пройти онлайн-тестирование, оценочные мероприятия и собеседование. Стажировка начнется в сентябре 2021 года и продлится 6 месяцев. У стажеров будет возможность поучаствовать в реальных проектах структурных подразделений Банка России, получить уникальный опыт работы в мегарегуляторе и внести свой вклад в развитие финансовой системы страны.

Предусматривается гибкий график работы от 20 часов в неделю и возможность трудоустройства в команду Банка России для хорошо зарекомендовавших себя кандидатов.

Стажировка будет оплачиваться, она проводится по большинству направлений деятельности Банка России. Ознакомиться с перечнем направлений можно на сайте регулятора. Прием заявок продлится до 18 апреля, уточнили в Тульском отделении Банка России.