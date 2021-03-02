В Тульской области проверят работу системы оповещения

Электросирены и громкоговорители включатся в среду, 3 марта, в 10.30.

В Тульской области пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Задача системы – оповещать жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3 марта в 10.30 звуковые сигналы будут передаваться с помощью наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации. Жителей области просят внимательно прослушать сообщения, соблюдать порядок и спокойствие.