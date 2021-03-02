новости
новости
Регистрация
В Тульской области проверят работу системы оповещения

В Тульской области проверят работу системы оповещения

Электросирены и громкоговорители включатся в среду, 3 марта, в 10.30.

В Тульской области пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Задача системы – оповещать жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3 марта в 10.30 звуковые сигналы будут передаваться с помощью наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации. Жителей области просят внимательно прослушать сообщения, соблюдать порядок и спокойствие.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:08 +3
Другие статьи по темам
Событие
система оповещения населенияэлектросиреныгромкоговорителигражданская оборона
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Банк России приглашает тульских студентов на стажировку
Банк России приглашает тульских студентов на стажировку
Жители деревни под Новомосковском остались без воды из-за замерзших труб
Жители деревни под Новомосковском остались без воды из-за замерзших труб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.