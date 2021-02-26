новости
новости
Регистрация
В Ясногорске в многоквартирном доме частично обрушился потолок: видео
Фото администрации МО Ясногорский район.

В Ясногорске в многоквартирном доме частично обрушился потолок: видео

Чиновники заявили, что всему виной – возраст дома: в этом году ему стукнет 69 лет.

Сегодня, 26 февраля, в Ясногорске в многоквартирном доме № 6 по ул. Горького частично обрушился потолок. Видео ЧП жители опубликовали в соцсетях.

— Меня всю трясет от того, что это всё могло обрушиться нам на голову! — говорит жительница дома. — Обрушившийся слой довольно внушительный — здесь и шифер, и гвозди. Жильцы исправно платят кварплату, и на капремонт идут отчисления.

Администрация МО Ясногорский район прокомментировала инцидент:

— Размер обрушения составил 80×150 см, материал потолка — оштукатуренная дранка. Пострадавших нет. При визуальном осмотре свежих следов протечек кровли и потолка в подъезде не выявлено. Предположительно, обрушение произошло в связи с большим возрастом общего имущества дома. Вышеуказанный дом введен в эксплуатацию в 1952 году.

Сотрудниками управляющей компании «ЯЖС» проведены работы по текущему ремонту потолка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЯсногорск
Прочее
обрушился потолок дома

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главу Богородицкого района снова вызвали в суд по делу о смерти ребенка
Главу Богородицкого района снова вызвали в суд по делу о смерти ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.