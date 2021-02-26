В Ясногорске в многоквартирном доме частично обрушился потолок: видео

Фото администрации МО Ясногорский район.

Чиновники заявили, что всему виной – возраст дома: в этом году ему стукнет 69 лет.

Сегодня, 26 февраля, в Ясногорске в многоквартирном доме № 6 по ул. Горького частично обрушился потолок. Видео ЧП жители опубликовали в соцсетях.

— Меня всю трясет от того, что это всё могло обрушиться нам на голову! — говорит жительница дома. — Обрушившийся слой довольно внушительный — здесь и шифер, и гвозди. Жильцы исправно платят кварплату, и на капремонт идут отчисления.

Администрация МО Ясногорский район прокомментировала инцидент:

— Размер обрушения составил 80×150 см, материал потолка — оштукатуренная дранка. Пострадавших нет. При визуальном осмотре свежих следов протечек кровли и потолка в подъезде не выявлено. Предположительно, обрушение произошло в связи с большим возрастом общего имущества дома. Вышеуказанный дом введен в эксплуатацию в 1952 году.

Сотрудниками управляющей компании «ЯЖС» проведены работы по текущему ремонту потолка.