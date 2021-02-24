Туляк осужден за кражу кроссовок и алкоголя

Гражданин получил наказание в виде исправительных работ и еще заплатит штраф.

24-летний туляк признан виновным в кражах – за пару недель он успел обворовать несколько торговых точек.

Судом установлено, что с 23 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года обвиняемый последовательно украл из различных магазинов кроссовки, три бутылки виски, две бутылки ликера и бутылку коньяка. Ущерб от его действий составил 11 тысяч рублей.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде исправительных работ на срок полтора года с удержанием в доход государства 15% из заработной платы и штрафа в размере 30 тысяч рублей.