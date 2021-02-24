новости
новости
Регистрация
23 февраля туляк насмерть забил сожительницу
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

23 февраля туляк насмерть забил сожительницу

Подозреваемый задержан.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Туляку вменяют ч.4 ст. 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего).
 
Предполагается, что вечером 23 февраля подозреваемый выпивал вместе со своей 58-летней сожительницей. Между ним и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множественные удары, от которых та скончалась.
 
«Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:48 +4
Другие статьи по темам
Событие
111 УК РФкриминалуголовное дело
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике авитаминоза у детей
«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике авитаминоза у детей
Погода в Туле 24 февраля: небольшой снег и до -14°С
Погода в Туле 24 февраля: небольшой снег и до -14°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.