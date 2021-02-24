23 февраля туляк насмерть забил сожительницу

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Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Туляку вменяют ч.4 ст. 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего).

Предполагается, что вечером 23 февраля подозреваемый выпивал вместе со своей 58-летней сожительницей. Между ним и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множественные удары, от которых та скончалась.

«Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.