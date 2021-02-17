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Рекорды в ипотеке, рост безналичных платежей, поддержка бизнеса и развитие экосистемы: Тульское отделение Сбербанка подвело итоги 2020 года

Рекорды в ипотеке, рост безналичных платежей, поддержка бизнеса и развитие экосистемы: Тульское отделение Сбербанка подвело итоги 2020 года

Об этом рассказал на пресс-конференции управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк назначен Сергей Ющенко.

Теперь Сбербанк – это целая экосистема сервисов, ежедневно делающих жизнь клиентов лучше, позволяющая выйти за рамки привычного понимания «банк» и дать возможность своим клиентам по-настоящему наслаждаться каждым днем и уверенно смотреть в будущее.

2020 год для Сбербанка стал годом масштабной трансформации. Неизменной осталась миссия команды: давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать стремления и мечты. Благодаря этому каждый клиент Сбербанка сегодня имеет целую вселенную сервисов для жизни и бизнеса с доступом в одно касание – через мобильное приложение.

– Мы идём в новые индустрии. Мы делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека, успех каждого бизнеса. Поэтому еще одним нашим слоганом и одной из основ нашего нового позиционирования стала еще и фраза: «Сбер. Для жизни». Теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом – Сбер.

Сбербанк наглядно демонстрирует, что развиваться и становиться лучше и удобнее можно при любых условиях, в том числе и эпидемиологических. Так, в Тульском отделении успешно внедрены многие продукты экосистемы – ДеливериКлаб (количество партнеров выросло практически втрое за период первой волны пандемии), количество заказов – более 20 000 в месяц), СберМаркет, СберМобайл, СберЗдоровье, СберЛогистика, ОККО и др. 

В мобильном приложении добавлена функция управления голосом. С помощью нее можно проверять счёт, переводить деньги, оплачивать телефон или услуги ЖКХ, заказывать или блокировать карты, подключать автоплатёж, оформлять вклад или кредит. Сервис полностью безопасен и работает только при запущенном приложении. Чтобы исключить случайное выполнение операции, производится несколько этапов подтверждения команды – точно так же, как и при проведении операций в ручном режиме.

Изменена система денежных переводов. Она стала еще более удобной и быстрой.

– Наши клиенты пользуются всеми этими сервисами, потому что это удобно и безопасно. Они экономят время и позволяют минимизировать посещение общественных мест, что особенно важно в нынешних условиях. В целом за прошлый год значительно выросло количество безналичных финансовых операций. И мы считаем, что это хорошо. Мы уверены, что наличные деньги – это неудобно и негигиенично. Так, за прошлый год уже 53,4% торгового оборота проходило по безналичному расчёту. Что касается услуг ЖКХ, то через Сбербанк их оплачивают 78% жителей. Из них через мобильное приложение – 44%, и почти все по QR-коду.

В рамках программ господдержки граждан и бизнеса эффективность Сбербанка наглядно отражает статистика:

  • Кредиты юрлиц: 127,4 млрд рублей.
  • Реструктуризация кредитов – 674 шт. на сумму более 1,4 млрд рублей.
  • Выдано кредитов под 2 % - 1264 на сумму более 1,5 млрд рублей.
  • Кредит под 0% - 143 шт. на сумму 278 млн рублей.
  • Ипотечные кредиты – 7766 шт.
Жилищный вопрос

– Спрос на ипотеку в прошлом году за счет снижения процентной ставки вырос на 46%. Практически на столько же увеличилось количество выданных кредитов.  Мы выдали почти 15 млрд рублей ипотечных кредитов и заняли 60% рынка. Благодаря этому застройщики получили дополнительное финансирование, а строительный рынок – импульс для дальнейшего развития.

Тульское отделение продолжает финансирование строительства жилья, это было и остается одним из приоритетов банка. В 2020 году было рассмотрено 6 проектов с эскроу-счетами на общую сумму более 2,7 млрд рублей. В целом за последние полтора года Тульским отделением Сбербанка профинансировано строительство более 170 тыс. кв. м жилья в регионе. Сумма финансирования составила более 3 млрд руб.

Городские проекты

Тульское отделение Сбербанка активно участвует в жизни региона. В числе одного из главных – транспортный проект.  

– Карта «Тройка», интеграция банковской карты МИР и льготного проездного билета – важный шаг для повышения комфорта поездок. Оборудование для перевозчиков и эквайринговый сервис для успешной модернизации транспортного проекта в регионе предоставлен Сбербанком, последующая надстройка городских сервисов реализуются на базе транспортной платформы АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (дочерняя организация Сбербанка). Карту «Мир» можно пополнить через банкоматы и дистанционные сервисы Сбербанка – быстро, удобно и без комиссий. В настоящее время 1500 бортов муниципального транспорта оснащены валидаторами, совершено более 11,5 млн транзакций.

Успешно реализованы в 14 учреждениях образования и здравоохранения Тульской области кампусные проекты  (в 2020 году - в колледже им. Даргомыжского и в Тульском областном перинатальном центре). Банковская карта, выданная студентам и сотрудникам, может помочь им в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в учебном (медицинском) заведении и за его пределами: пропуск на территорию, получение стипендии и зарплаты, оплата в транспорте, магазинах и т. д.

Минздрав региона и «СберЗдоровье» запустили в 2020 году пилот - дистанционное наблюдение за жителями с повышенным артериальным давлением. Голосовой робот ежедневно обзванивает пациентов, собирает данные о самочувствии и передает их лечащему врачу. Цель дистанционного мониторинга — повышение качества медицинской помощи гипертоникам, многие из которых сейчас находятся на самоизоляции и не могут посещать врача. Артериальная гипертензия – один из ключевых факторов развития инсультов и инфарктов. Необратимые последствия сосудистой катастрофы можно предотвратить с помощью профилактики. Первым участником проекта стал кардиодиспансер на базе городской больницы №13 города Тулы. Учреждение наблюдает пациентов с артериальной гипертонией из Тулы и области. Им направлены смс-оповещения со ссылкой для входа и кодом доступа в личный кабинет.

Продолжается установка POS-терминалов для безналичной оплаты госпошлин и иных платежей в отделениях МФЦ. Этот проект повышает качество обслуживания жителей региона в отделениях МФЦ и позволяет заявителям, использующим карты любого банка, осуществить оплату, не покидая окно приема, что существенно экономит время при посещении МФЦ. На текущий момент 90 % окон оснащены POS-терминалами. С момента запуска проекта через POS-терминалы в окнах приема отделений МФЦ было совершено порядка 85 000 платежей.

В 2020 году были открыты офисы Сбербанка после переформата – в п. Воскресенское, п. Теплое, п. Арсеньево. Задача банка – предоставлять всем клиентам равные возможности для получения качественных услуг в комфортных современных условиях. Круглосуточная зона самообслуживания позволяет в любое время суток совершать операции с наличными, оплачивать квитанции, совершать платежи, делать переводы и многое другое.

Подписана дорожная карта по развитию региона и реализации совместных проектов между правительством региона и Сбербанком в сфере туризма, здравоохранения, транспортных проектов. Новые технологические решения, предложенные Сбербанком, будут способствовать повышению скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, улучшению качества образовательных услуг и комфорта для жителей региона.

В рамках дорожной карты в ближайшее время в Тульской области начнется тестирование еще одного сервиса для системы здравоохранения –Voice2Med. Он позволит избавить врачей от необходимости вручную заполнять карты пациентов, а с помощью голоса вносить данные о состоянии пациента, диагнозе, назначениях и прочего. 

Еще один проект в тестовом режиме работает в одном из медучреждений региона – программа для автоматического анализа КТ-исследований и определения состояния легких и уровня их поражения 

благотворительность

Несмотря на пандемию, в 2020 году Тульскому отделению Сбербанка удалось сохранить доступность всех сервисов, наладить бесперебойную работу офисов с соблюдением всех мер безопасности. В апреле Тульское отделение Сбербанка присоединилось к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и передали 7000 защитных масок региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

26 мая состоялась передача компьютерной техники на общую сумму порядка 1,3 млн рублей в ординаторскую инфекционного госпиталя, расположенного в манеже стадиона «Арсенал». Средства на приобретение техники в течение двух недель были собраны сотрудниками Тульского отделения Сбербанка и сотрудниками бизнес-подразделений Сбербанка (ул. Коминтерна, 31). В акции приняли участие 1537 работников.

В Тульской области реализуется Программа Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала. В декабре состоялось обучение управленческих команд первых 14 образовательных организаций Тульской области. Ожидаемые эффекты программы для ребенка: психологическое благополучие, здоровье, целедостижение, позитивное влияние на успешность в школе, личностная зрелость, гибкость, склонность к здоровому образу жизни, более гармоничные отношения с учителями, родителями, друзьями.

Банк – это не только продукты, но и сотрудники – профессиональные, активные, неравнодушные, спортивные! Сотрудники Тульского отделения – участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости», «Добрые крышечки», «Подари книгу с любовью» (передача книг в детские библиотеки Тулы).

Сотрудники Тульского отделения приняли участие в восстановлении исторического яблоневого сада в музее-усадьбе «Ясная Поляна» - высадили 300 яблонь совместно с директором музея Е.А. Толстой. Проект будет продолжен – в 2021 году ожидается масштабное празднование 100-летия усадьбы и восстановление второго исторического сада.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:25
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