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Алексей Дюмин о моногородах Тульской области: «Нужны новые формы поддержки инвесторов»

Алексей Дюмин о моногородах Тульской области: «Нужны новые формы поддержки инвесторов»

В правительстве региона обсудили перспективы моногородов и территорий опережающего социально-экономического развития.

С 2016 года в Тульской области действует программа по развитию моногородов. Шесть муниципальных образований Тульской области - Алексин, Ефремов, Первомайский, Белев, Суворов, Кимовск - являются моногородами. Два из них преобразованы в ТОСЭРы, территории опережающего социально-экономического развития. В марте 2018 года создана ТОСЭР Ефремов, а в апреле 2019 года – ТОСЭР Алексин.

Как развиваются эти территории? Об этом докладывал на оперативном совещании у губернатора Григорий Лаврухин, зампредседателя правительства Тульской области.

По его словам, для каждой территории разработаны и реализуются программы развития. На первом этапе по этим программам – в 2017-2018 годах - отремонтировали и благоустроили центральные улицы моногородов, входные группы поликлиник, обновлены парки скорой помощи, благоустроены 17 объектов социальной инфраструктуры (скверы, пляжи и прочие). Сейчас основная поддержка моногородов связана с приоритетным включением программных мероприятий в региональные программы – «Формирование комфортной городской среды», «Ремонт автомобильных дорог», «Культура», «Демография» и другие.  

– Надо не только входные группы в поликлиниках отремонтировать. Этого мало! Возьмите в работу вопрос ремонта этих поликлиник полностью, – заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– Главная задача, которая сейчас стоит перед муниципалитетами – привлечение инвесторов и создание рабочих мест в сферах, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. По итогам 2020 года по данным минэкономразвития РФ, в шести моногородах Тульской области было создано более 2300 новых рабочих мест. Вложено более 17 млрд рублей инвестиций, – пояснил Григорий Лаврухин.

Для более выгодного размещения инвесторов на территории моногородов при непосредственном участии губернатора Тульской области региону удалось защитить две заявки на создание ТОСЭР. Сейчас в ТОСЭР Алексин зарегистрировано 7 инвесторов. Инвестпроекты – из самых разных сфер экономики – пищевое производство, производство кормов, машин и оборудования.  Это позволит привлечь более 6 млрд рублей инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест. Пока создано 100 рабочих мест, выручка резидентов составила более 300 млн рублей инвестиций.

В ТОСЭР Ефремов количество резидентов также 7. Это позволит привлечь более 11 млрд рублей инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест. Сферы инвестиционных проектов – от дезинфицирующих средств до пищевых производств и детского питания. Пока же ТОСЭР Ефремов создано 240 рабочих мест, а выручка резидентов составила более 1 млрд рублей.

О первом резиденте ТОСЭР Ефремов – «Мясной компании «Астра» – читайте здесь.

В IV квартале 2021 года будут завершены еще три инвестпроекта ТОСЭР Ефремов – компании «Промгеотехнологии», «Листер» и «БВКТехно».

По словам губернатора, резиденты ТОСЭРов имеют значительные преференции, но пока это – «капля в море» и «долго раскачиваемся».

– Да, действительно, темпы привлечения инвесторов достаточно скромные, – признал Григорий Лаврухин. – Но сейчас в высокой степени готовности находятся еще семь инвестпроектов – компании-инвесторы в этом году станут резидентами ТОСЭРов. Реализация своих проектов этими компаниями позволит привлечь еще более 10 млрд рублей инвестиций и создать более 1000 рабочих мест. В ТОСЭР «Ефремов» создан биотехнологический кластер на базе ООО «Каргилл» и уже четыре компании вошли в этот кластер. Еще три компании готовят заявки на вход в кластер. Мы максимально используем возможности федерального Фонда развития моногородов – в первую очередь для строительства инфраструктуры. Например, Ефремов подал заявку на софинансирование строительства автодороги к биотехнологическому кластеру. Еще один реальный инструмент поддержки инвесторов – получение льготного финансирования.

В 2020 году одна компания получила кредит под 0%, в этом году уже есть шесть заявок от инвесторов в Фонд поддержки моногородов – на 1,1 млрд рублей.

По словам Вячеслава Федорищева, первого заместителя губернатора Тульской области, сейчас на федеральном уровне анализируют меры поддержки инвесторов в территориях опережающего развития. И пока в течение полугода финансовые и прочие механизмы поддержки не будут действовать.

– Наша задача на региональном уровне – сохранить поддержки инвесторов. Есть региональная  компонента в  налоговых льготах – по региональному закону об инвестициях и по закону об специнвестконтрактах, – пояснил Вячеслав Федорищев. – Еще одна составляющая поддержки – инфраструктура. Главы лично подключаются к решению инфраструктурных вопросов.

Алексей Дюмин посоветовал начать разработку дополнительных инструментов для мотивации инвесторов на региональном уровне и представить соответствующий законопроект на рассмотрение в облдуму не позднее 15 марта.

– Главное – нужно учесть при планировании мер поддержки зональность, территориальность привлечения инвестиций и высокотехнологичность инвестпроектов, – заявил губернатор.

- Министерство экономического развития подготовило предложения по утверждению законопроекта, направленного на корректировку сроков применения ставок по налогу на имущество резидентов ТОСЭР. Сейчас льготные ставки в размере 0% применяются в течение пяти лет с момента получения статуса резидента. Теперь планируется исчислять этот срок с момента ввода производственных объектов в эксплуатацию. Такая мера позволит резидентам ТОСЭР увеличить объемы господдержки, что сейчас, в период восстановления экономики, особенно важно, – подчеркнул Григорий Лаврухин.

Первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул, что инвестиционное законодательство региона постоянно совершенствуется.

- Мы хотим, чтобы оно было выгодным и для инвесторов, и для бюджета области. Нам важно, чтобы, при прочих равных, инвесторы выбирали наш регион, – отметил Вячеслав Федорищев.

По словам министра труда и социальной защиты региона Андрея Филиппова,  для обеспечения новых предприятий кадрами минтруд работает в тесном контакте с минэкономразвития.

- Центры занятости взаимодействуют с компаниями по подбору персонала, если необходимо обучить соискателей нужным профессиям, – отметил Андрей Филиппов.

Губернатор Алексей Дюмин поручил министерству труда выйти на допандемические значения по занятости, оперативно формировать список вакансий в моногородах и доводить информацию до жителей через все каналы коммуникации.

Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев сообщил, что по программе «Формирование современной городской среды» будет благоустроено 14 дворов многоквартирных домов и завершен проект «Сердце Ефремова». По программе «Развитие транспортной системы МО город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения» отремонтируют 50 тыс. кв. метров дорог на сумму 45 млн рублей. В рамках проекта «Чистая вода» запланировано строительство новой водопроводной системы в селе Шилово стоимостью 43 млн рублей. Отправлена заявка в Фонд развития моногородов на софинансирование строительства окружной дороги вокруг биокластера «Каргилл» в объеме 163 млн рублей.

Глава администрации города Алексин Павел Федоров отметил, что на ТОСЭР «Алексин» реконструируют автомобильную дорогу местного значения в пределах инвестиционных площадок в районе н.п. Верхний и Средний Суходол. По проекту «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок 28 дворовых территорий и парк «Химик». В рамках нацпроекта «БКАД» обновят участок автодороги по ул. Радбужской. По проекту «Народный бюджет» планируется реализовать 22 заявки, в основном, речь идет о ремонте сельских дорог, а также объектов образования и культуры. Планируется строительство тепловых сетей, реконструкция городских очистных сооружений. В мкр. Соцгород по нацпроекту «Демография» построят детский сад на 60 мест, в оздоровительном лагере «Солнечный» реконструируют старые корпуса и построят новые.

Алексей Дюмин поручил Григорию Лаврухину держать проекты моногородов на контроле.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 09:47 −2
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