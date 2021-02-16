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Убийство женщины в Новомосковске: прокуратура проверит, как в ТЦ прошел человек с оружием

Убийство женщины в Новомосковске: прокуратура проверит, как в ТЦ прошел человек с оружием

Под вопросом также и юридический статус самого здания.

Прокуратура Тульской области начала проверку после убийства в торговом центре Новомосковска. Напомним, накануне в здании на ул. Маяковского, 25 (в народе — «ТЦ на Маяковке») мужчина застрелил бывшую жену, которая пришла на прием к косметологу.

Прокуратура выяснит статус здания, в котором расположен ряд офисов, – ТЦ это или офисное здание. Один из главных вопросов: как вооруженный мужчина смог зайти в помещение и добраться до жертвы?

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийцу задержали в пос. Грицовский Веневского района.

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