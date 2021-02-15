В каком районе Тулы самая мягкая вода

Показатели по мутности и цветности воды во всех районах города находятся в норме, как и уровень содержания железа. Бактерий в тульской воде нет.

Норматив жесткости составляет 7 градусов. Самая мягкая вода – в Пролетарском районе – от 5,0 до 5,4 градуса. В Заречье жесткость воды находится в пределах 7,4-8,0 градусов.

В Центральном округе показатель жёсткости находится в диапазоне от 7,6 до 9,4, в Советском – 8,6-9,0. Самая жесткая вода, по данным последних исследований, течет в кранах жителей Привокзального округа – от 8,6 до 9,2 градуса.