По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Новомосковске семьи медиков получают благоустроенные квартиры

Дмитрий Семенцов захотел посвятить себя медицине. В 2014 году он закончил Тверскую медицинскую академию, в 2015-м — интернатуру по неврологии. Затем вместе с женой Дарьей они решили переехать в Тульскую область.

Сразу после приезда в Новомосковск Семенцовым дали служебную однокомнатную квартиру по договору соцнайма. После рождения двух детей семье медиков потребовалась жилплощадь побольше, и им предоставили благоустроенную трехкомнатную квартиру площадью 96 кв. м. Это стало возможным, потому что Дмитрий и его жена, которая работает врачом-терапевтом (сейчас женщина в декретном отпуске), хотят продолжить свою карьеру именно в Тульской области.

Дмитрий Семенцов, врач-невролог, заведующий отделением паллиативной помощи филиала №4 ГУЗ «Новомосковская ГКБ»:

Дмитрий Семенцов – Квартира шикарная: большая, просторная, теплая, сделан достойный ремонт и, что немаловажно, — индивидуальное отопление. Мы очень-очень довольны, теперь живем полноценной жизнью. От своей семьи хочу выразить безграничную благодарность губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину за такие существенные меры поддержки для молодых врачей. Также хочу поблагодарить министерство здравоохранения Тульской области в лице Алексея Эрка и, конечно же, нашего главного врача Игоря Наумова.

Дмитрий Семенцов считает, что жить и работать в Новомосковске очень неплохо, и рекомендует молодым специалистам, которые заканчивают медицинские образовательные учреждения, присмотреться к этому городу. Да и в целом к Тульской области — здесь оказывают значительную поддержку молодым врачам.

Одним из первых семью Семенцовых поздравил исполняющий обязанности главного врача ГУЗ «Новомосковская ГКБ» Игорь Наумов. Он рассказал, что в прошлом году и в наступившем 2021-м новомосковским медикам было передано семь квартир:

Игорь Наумов – Шесть квартир — врачам, которые представляют первичную систему здравоохранения Новомосковска (поликлинику, центр амбулаторной онкологической помощи), и одна – урологу, который работает в стационаре. Люди очень рады.

По словам Игоря Наумова, в этом году программа привлечения медиков будет продолжена и уже есть люди, которые откликнулись на вакансии и хотят трудиться в новомосковских медицинских учреждениях. Сейчас требуются сотрудники в отделение реанимации-анестезиологии, неврологи, кардиологи, участковые терапевты, участковые педиатры.

«Кроме того, сейчас мы развиваем центр областной онкологической помощи и привлекаем туда кадры. В январе 2020 года к нам приехали доктора, и они уже получили квартиры. До этого момента мы предоставляем все социальные условия для съема жилья: больница это оплачивает, компенсирует расходы. И еще у нас есть свободное муниципальное жилье, в котором мы предоставляем желающим квартиры в течение одного-двух месяцев», – рассказал исполняющий обязанности главного врача ГУЗ «Новомосковская ГКБ» Игорь Наумов.