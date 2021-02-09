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Роспотребнадзор отсудил туляку пятикратную компенсацию за покупку в интернет-магазине
Мужчине прислали аккумулятор, который не подошел к его телефону, и отказались возвращать деньги.
Туляк заказал в интернет-магазине Metrobas литиевый аккумулятор для мобильного телефона. При получении он обнаружил, что батарея не подходит к устройству, написал претензию и попросил вернуть ему деньги. Получив отказ, мужчина обратился в Роспотребнадзор.
По данным ведомства,
ИП Микулин Андрей Владимирович отказал потребителю в нарушение положений закона РФ «О защите прав потребителей» и Правил продажи товаров дистанционным способом.
«Поданный управлением в защиту прав потребителя иск о взыскании стоимости товара, пени (неустойки) за просрочку выполнения требований потребителя, компенсации штрафа удовлетворен.
ИП Микулину А. В. придется возместить денежные средства в размере, почти в пять раз превышающем стоимость интернет-заказа», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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