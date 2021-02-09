Роспотребнадзор отсудил туляку пятикратную компенсацию за покупку в интернет-магазине

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Мужчине прислали аккумулятор, который не подошел к его телефону, и отказались возвращать деньги.

Туляк заказал в интернет-магазине Metrobas литиевый аккумулятор для мобильного телефона. При получении он обнаружил, что батарея не подходит к устройству, написал претензию и попросил вернуть ему деньги. Получив отказ, мужчина обратился в Роспотребнадзор.

По данным ведомства, ИП Микулин Андрей Владимирович отказал потребителю в нарушение положений закона РФ «О защите прав потребителей» и Правил продажи товаров дистанционным способом.