Фото: legkopolezno.ru
Стоматолог-ортопед в прямом эфире ответит на вопросы туляков
Очередная онлайн-конференция из цикла «Отвечают врачи» пройдёт в группе регионального Минздрава «ВКонтакте».
В среду, 10 февраля, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области в «ВКонтакте» состоится новый прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
На вопросы жителей ответит Иван Саратов, заведующий ортопедическим отделением Тульской областной стоматологической поликлиники.
Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время эфира.
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