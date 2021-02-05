Стоматолог-ортопед в прямом эфире ответит на вопросы туляков

Фото: legkopolezno.ru

Очередная онлайн-конференция из цикла «Отвечают врачи» пройдёт в группе регионального Минздрава «ВКонтакте».

В среду, 10 февраля, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области в «ВКонтакте» состоится новый прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит Иван Саратов, заведующий ортопедическим отделением Тульской областной стоматологической поликлиники.