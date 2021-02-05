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В Донском мужчина осужден за убийство брата

В Донском мужчина осужден за убийство брата

Родственники распивали спиртное, поссорились, и один из них схватился за нож.

В Донском 36-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента.
 
Судом установлено, что в ночь с 19 на 20 октября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь вместе с братом. Мужчины поссорились и устроили драку. Обвиняемый схватился за нож и ударил брата в грудную клетку. От полученного повреждения тот умер на месте происшествия. 
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. 
 
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:33 +4
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