В Донском мужчина осужден за убийство брата

Родственники распивали спиртное, поссорились, и один из них схватился за нож.

В Донском 36-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента.

Судом установлено, что в ночь с 19 на 20 октября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь вместе с братом. Мужчины поссорились и устроили драку. Обвиняемый схватился за нож и ударил брата в грудную клетку. От полученного повреждения тот умер на месте происшествия.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.