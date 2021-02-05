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В Туле планируют отремонтировать шахматный клуб на ул. Вересаева

В Туле планируют отремонтировать шахматный клуб на ул. Вересаева

Здание приведут в порядок за счет средств неравнодушных предпринимателей.

5 февраля глава городской администрации Дмитрий Миляев осмотрел здание и учебные классы шахматного клуба спортивной школы олимпийского резерва «Юность» на ул. Вересаева в Туле.
 
 
В этом году здесь планируют провести капитальный ремонт впервые почти за четверть века. Также в планах – покупка нового оборудования, которое сделает более комфортными условия для занимающихся.
 
 
Дмитрий Миляев напомнил, что сейчас в нашем регионе вопросам развития спорта уделяется огромное внимание. В городе благодаря инициативам губернатора Тульской области строят новые спортивные комплексы. Администрацией города также принимаются меры по приведению в порядок спортивных объектов. В прошлом году после капитального ремонта открылись отделение спортивной школы олимпийского резерва «Юность» и спортивная школа «Металлург», началось строительство крытого футбольного манежа в п. Косая Гора. В этом – планируют отремонтировать мини-велотрек и помещения шахматного клуба. 
 
 
Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:
 

Дмитрий Миляев.

– Развитие различных видов спорта, в том числе, интеллектуальных – это содействие нашим молодым ребятам в том, чтобы они могли определиться со своими интересами. Если брать в целом историю развития шахмат, наши русская и советская школы очень сильные. Ребята, которые здесь занимаются, достигают хороших результатов на европейских и на мировых турнирах. Поэтому здание, в котором находится шахматный клуб, нужно привести в нормальный, современный вид, чтобы в нем было познавательно, интересно и комфортно находиться.

 
С 2000 года по настоящее время в здании отделений шахмат и шашек регулярно проводятся Всероссийские соревнования, этапы Кубка России, первенства Центрального федерального округа, региональные, муниципальные и школьные соревнования.
 
 
Сейчас в клубе на постоянной основе занимаются почти 250 ребят. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 1997 году, поэтому зданию необходимы внутренние и наружные отделочные работы, а также ремонт коммуникаций. В настоящий момент идут переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы вложить деньги в ремонт шахматного клуба.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:01 +3
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