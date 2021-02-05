В Туле планируют отремонтировать шахматный клуб на ул. Вересаева

5 февраля глава городской администрации Дмитрий Миляев осмотрел здание и учебные классы шахматного клуба спортивной школы олимпийского резерва «Юность» на ул. Вересаева в Туле.

В этом году здесь планируют провести капитальный ремонт впервые почти за четверть века. Также в планах – покупка нового оборудования, которое сделает более комфортными условия для занимающихся.

Дмитрий Миляев напомнил, что сейчас в нашем регионе вопросам развития спорта уделяется огромное внимание. В городе благодаря инициативам губернатора Тульской области строят новые спортивные комплексы. Администрацией города также принимаются меры по приведению в порядок спортивных объектов. В прошлом году после капитального ремонта открылись отделение спортивной школы олимпийского резерва «Юность» и спортивная школа «Металлург», началось строительство крытого футбольного манежа в п. Косая Гора. В этом – планируют отремонтировать мини-велотрек и помещения шахматного клуба.

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы:

Дмитрий Миляев. – Развитие различных видов спорта, в том числе, интеллектуальных – это содействие нашим молодым ребятам в том, чтобы они могли определиться со своими интересами. Если брать в целом историю развития шахмат, наши русская и советская школы очень сильные. Ребята, которые здесь занимаются, достигают хороших результатов на европейских и на мировых турнирах. Поэтому здание, в котором находится шахматный клуб, нужно привести в нормальный, современный вид, чтобы в нем было познавательно, интересно и комфортно находиться.

С 2000 года по настоящее время в здании отделений шахмат и шашек регулярно проводятся Всероссийские соревнования, этапы Кубка России, первенства Центрального федерального округа, региональные, муниципальные и школьные соревнования.