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Снег с дождём и гололедица: в Тульской области ухудшится погода

Снег с дождём и гололедица: в Тульской области ухудшится погода

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 4 февраля в Тульской области ожидается дождь, налипание мокрого снега и гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила личной безопасности:

  • Выезжая на дорогу, проверьте состояние колёсной резины. Заранее снижайте скорость перед остановками и пешеходными переходами, не превышайте скорость.
  • Будьте осторожны при движении по мостам и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.
  • Гололед зачастую сопровождается обледенением. Особое внимание обращайте на провода линий электропередач. Если вы увидели оборванные провода – сообщите об этом в местную администрацию.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

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