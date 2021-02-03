Снег с дождём и гололедица: в Тульской области ухудшится погода

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 4 февраля в Тульской области ожидается дождь, налипание мокрого снега и гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила личной безопасности:

Выезжая на дорогу, проверьте состояние колёсной резины. Заранее снижайте скорость перед остановками и пешеходными переходами, не превышайте скорость.

Будьте осторожны при движении по мостам и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. Особое внимание обращайте на провода линий электропередач. Если вы увидели оборванные провода – сообщите об этом в местную администрацию.