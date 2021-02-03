100 потребителей «ТНС энерго Тула» получили в подарок киловатты

В «ТНС энерго Тула» подвели итоги новогодней акции, по условиям которой необходимо было оплатить в полном объеме задолженность и пени (при наличии), самостоятельно рассчитать и оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуальных приборов учета электроэнергии, снятым на 25 декабря 2020 года, а также подключить (если не подключена) электронную квитанцию.

Путем случайного выбора лицевых счетов из реестра участников акции определены 100 победителей. Приз — автоматическое начисление на лицевые счета суммы в размере стоимости 500 кВт*ч, которая определяется в соответствии с тарифом, действующим в отношении лицевого счета клиента.

Директор по реализации «ТНС энерго Тула» Артем Зарва:

Артем Зарва – Поздравляем победителей и благодарим всех принявших участие в акции — наших добросовестных клиентов — за ответственное отношение к оплате электроэнергии. В этом году наши клиенты получили 500 киловатт в подарок.

кто победил?

Перечень лицевых счетов, являющихся победителями акции:

715599037105 715599060172 715599013025 715599222001

715599250931 715599176552 715599242685 715599188580

715599048100 715599244190 715599102996 715599241864

715599011005 715599126934 715599228889 715599162247

715599118985 715599211967 714199003744 715599063071

715599029927 715599234307 715599236437 715599179866

715599254350 714199001828 715169041194 715166003714

715166009157 715494000251 715277009500 715277002232

715274000046 715279012189 715279036420 715279036842

715164001384 715275016844 715275020717 714875000314

715275022104 714875000148 715278015076 715278009065

715272003438 715161006439 715161008002 715161000096

715161012429 715161001141 715162025890 715162023955

715162005451 715162008000 714562000619 715162014441

715162010870 715162005529 715162003697 715162011367

715162014361 715162004541 715162005108 715162000829

715162020091 715162011210 715162011138 715162008357

715162004591 715162024226 715162024836 715162006091

715162015353 715162024962 715162028336 715162010283

715162004132 714562001333 714562001271 715167003814

715167014770 715167012337 715167022826 715167022368

715167002775 715385003304 715382013745 715382004824

715384001980 715384000760 715387001112 715383001003

715383000166 715165016199 715165017606 715165044333

715165000490 715165035031 715165008381 715168014848

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2019 году составил 5,5 млрд кВтч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.