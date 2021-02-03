новости
новости
Регистрация
100 потребителей «ТНС энерго Тула» получили в подарок киловатты

100 потребителей «ТНС энерго Тула» получили в подарок киловатты

Публикуем лицевые счета победителей новогодней акции.

В «ТНС энерго Тула» подвели итоги новогодней акции, по условиям которой необходимо было оплатить в полном объеме задолженность и пени (при наличии), самостоятельно рассчитать и оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуальных приборов учета электроэнергии, снятым на 25 декабря 2020 года, а также подключить (если не подключена) электронную квитанцию.

Путем случайного выбора лицевых счетов из реестра участников акции определены 100 победителей. Приз — автоматическое начисление на лицевые счета суммы в размере стоимости 500 кВт*ч, которая определяется в соответствии с тарифом, действующим в отношении лицевого счета клиента.

Директор по реализации «ТНС энерго Тула» Артем Зарва:

Артем Зарва

– Поздравляем победителей и благодарим всех принявших участие в акции — наших добросовестных клиентов — за ответственное отношение к оплате электроэнергии. В этом году наши клиенты получили 500 киловатт в подарок. 

 
кто победил?

Перечень лицевых счетов, являющихся победителями акции:

715599037105     715599060172     715599013025     715599222001

715599250931     715599176552     715599242685     715599188580

715599048100     715599244190     715599102996     715599241864

715599011005     715599126934     715599228889     715599162247

715599118985     715599211967     714199003744     715599063071

715599029927     715599234307     715599236437     715599179866

715599254350     714199001828     715169041194     715166003714

715166009157     715494000251     715277009500     715277002232

715274000046     715279012189     715279036420     715279036842

715164001384     715275016844     715275020717     714875000314

715275022104     714875000148     715278015076     715278009065

715272003438     715161006439     715161008002     715161000096

715161012429     715161001141     715162025890     715162023955

715162005451     715162008000     714562000619     715162014441

715162010870     715162005529     715162003697     715162011367

715162014361     715162004541     715162005108     715162000829

715162020091     715162011210     715162011138     715162008357

715162004591     715162024226     715162024836     715162006091

715162015353     715162024962     715162028336     715162010283

715162004132     714562001333     714562001271     715167003814

715167014770     715167012337     715167022826     715167022368

715167002775     715385003304     715382013745     715382004824

715384001980     715384000760     715387001112     715383001003

715383000166     715165016199     715165017606     715165044333

715165000490     715165035031     715165008381     715168014848

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2019 году составил 5,5 млрд кВтч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:25
Другие статьи по темам
Событие
ТНС энерго Тула
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новые правила: уберут ли шлагбаумы и полусферы во дворах?
Новые правила: уберут ли шлагбаумы и полусферы во дворах?
За сутки в Тульской области выявили 167 случаев коронавируса
За сутки в Тульской области выявили 167 случаев коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.