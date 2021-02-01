За неделю в Тульской области скончались 56 пациентов с ковидом
Возраст умерших – от 36 лет до 91 года.
По данным регионального оперативного штаба, с 26 января по 1 февраля коронавирус подтвердился у 1231 жителя Тульской области. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 29 098 случаев заболевания.
1348 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 26 353 человека.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход у 56 пациентов в возрасте от 36 лет до 91 года. У большинства из них в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1016 человек.
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