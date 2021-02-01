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Более 40 тысяч пользователей ВТБ Онлайн совершили переводы через записную книжку смартфона

Более 40 тысяч пользователей ВТБ Онлайн совершили переводы через записную книжку смартфона

Сервис запущен 22 декабря 2020 года, он позволил пользователям ВТБ Онлайн отправлять деньги клиентам банка, выбирая их в контактах смартфона.

Чтобы перевести деньги другому клиенту ВТБ, пользователю нужно открыть контакт в адресной книге смартфона, найти в меню ВТБ и выбрать пункт «Перевести». Далее необходимо пройти идентификацию в приложении ВТБ Онлайн. После этого клиент сразу увидит экран для перевода средств — банк получателя уже будет выбран автоматически (при необходимости его можно поменять). Клиенту останется только ввести сумму для перевода и отправить деньги. Функция доступна на платформе Android.

«В конце прошлого года мы первыми на российском рынке запустили сервис переводов из контактов в смартфоне. Сервис оказался довольно востребованным среди клиентов — им воспользовалось более 40 тысяч человек. Мы продолжим развивать сервис переводов в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты могли переводить деньги любым удобным для них способом», — отметил начальник управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Светлана Мужичкова, управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент, добавила:

Светлана Мужичкова

– Каждый пятый житель Тульской области подключен к сервису ВТБ Онлайн. Уверена, что все они по достоинству оценили новую услугу — ведь переводить деньги, просто записав контакт в адресной книге смартфона, быстро и удобно.

Для перевода денег пользователю необходимо разрешить приложению доступ к своей адресной книге: в ВТБ Онлайн он запрашивается автоматически при открытии списка контактов.

Более 60% пользователей ВТБ Онлайн используют приложение на платформе Android. В январе количество активных пользователей ВТБ Онлайн составило более 10 млн.

ВТБ запустил для своих клиентов полностью новый мобильный банк в конце 2020 года. ВТБ Онлайн стал работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза — до 15 млн клиентов.

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