Изменились правила техосмотра автобусов: подробная инструкция

Постановлением предусматривается проведение технического осмотра автобусов оператором техосмотра, аккредитованным в установленном порядке, совместно с сотрудником Госавтоинспекции. Решение о допуске транспортного средства к участию в дорожном движении, будет принимать уполномоченное должностное лицо ГИБДД.

Для записи на прохождение технического осмотра автобуса заявителю, в соответствии с графиком предварительной записи (официальный сайт оператора технического осмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонная связь), необходимо обратиться к оператору технического осмотра. Оператор технического осмотра в течении одного рабочего дня принимает решение о включении заявки в график и информирует заявителя. Проведение технического осмотра автобусов осуществляется не ранее чем через пять рабочих дней.

Диагностирование транспортного средства проводит технический эксперт оператора техосмотра. Процедура предусматривает использование специалистом технических средств утвержденного типа, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и прошедших поверку в установленном порядке. Результаты техосмотра должны быть внесены экспертом в диагностическую карту.

В ходе выполнения процедур сотрудник Госавтоинспекции проверяет соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам, установленными Правилами проведения технического осмотра и утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1434.

Сотрудником Госавтоинспекции проводится проверка соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства (электронном паспорте транспортного средства), а также в государственном реестре транспортных средств.

По результатам проведенных проверок сотрудник Госавтоинспекции вносит в диагностическую карту, сформированную техническим экспертом оператора, заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении и удостоверяет данную запись усиленной квалифицированной электронной подписью.