новости
новости
Регистрация
В центре Тулы прошел праздник «Шиворот-навыворот, или Всё наоборот»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В центре Тулы прошел праздник «Шиворот-навыворот, или Всё наоборот»

Он состоялся 31 января.

На проспекте Ленина, от площади Главпочтамта до улицы Советской, выступили артисты театра «Эрмитаж», музыкального духового коллектива, шоу барабанщиков и театра-студии ростовых кукол.

Для туляков устроили фотосессии, провели мастер-классы по рисованию горячим шоколадом, по приготовлению горячего шоколада, по жонглированию.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, участникам праздника показали уличный спектакль — шоу Mamma Mia, а также спектакль театра- студии ростовых кукол «Всё дело в шляпе».

Галерея
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 1
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 2
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 3
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 4
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 5
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 6
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 7
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 8
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 9
Праздник «Шиворот-навыворот, или Все наоборот», Фото: 10
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:34 −5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
праздникуличный театр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Суворова споил гостя и поехал кататься на его машине
Житель Суворова споил гостя и поехал кататься на его машине
Изменились правила техосмотра автобусов: подробная инструкция
Изменились правила техосмотра автобусов: подробная инструкция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.