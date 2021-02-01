Фото пресс-службы администрации Тулы.
В центре Тулы прошел праздник «Шиворот-навыворот, или Всё наоборот»
Он состоялся 31 января.
На проспекте Ленина, от площади Главпочтамта до улицы Советской, выступили артисты театра «Эрмитаж», музыкального духового коллектива, шоу барабанщиков и театра-студии ростовых кукол.
Для туляков устроили фотосессии, провели мастер-классы по рисованию горячим шоколадом, по приготовлению горячего шоколада, по жонглированию.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, участникам праздника показали уличный спектакль — шоу Mamma Mia, а также спектакль театра- студии ростовых кукол «Всё дело в шляпе».
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