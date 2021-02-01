В центре Тулы прошел праздник «Шиворот-навыворот, или Всё наоборот»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На проспекте Ленина, от площади Главпочтамта до улицы Советской, выступили артисты театра «Эрмитаж», музыкального духового коллектива, шоу барабанщиков и театра-студии ростовых кукол.

Для туляков устроили фотосессии, провели мастер-классы по рисованию горячим шоколадом, по приготовлению горячего шоколада, по жонглированию.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, участникам праздника показали уличный спектакль — шоу Mamma Mia, а также спектакль театра- студии ростовых кукол «Всё дело в шляпе».