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В Щекинском районе из-за коронавирусных нарушений закрыли супермаркет

В Щекинском районе из-за коронавирусных нарушений закрыли супермаркет

Суд приостановил деятельность ООО «Контракт» на 30 суток.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили супермаркет "Парнас" (ООО "Контракт") в поселке Первомайский на ул. Л. Толстого. И нашли нарушения:

  • не организован ежедневный перед началом работы «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работников,
  • термометр на рабочем месте отсутствует,
  • умывальник для мытья рук в местах общего пользования (туалет) не оборудован дозатором для обработки рук кожными антисептиками,
  • допускается работа сотрудников магазина без средств индивидуальной защиты органов дыхания,
  • не организован централизованный сбор использованных одноразовых масок,
  • отсутствуют инструкции по применению дезинфицирующих средств и кожных антисептиков,
  • в помещениях с постоянным нахождением работников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, разрешенные для использования в присутствии людей.

По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 ч. 2 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направлены в Щекинский районный суд для принятия решения.

Щекинский районный суд признал ООО «Контракт» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

 

 

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