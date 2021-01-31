В Щекинском районе из-за коронавирусных нарушений закрыли супермаркет

Сотрудники Роспотребнадзора проверили супермаркет "Парнас" (ООО "Контракт") в поселке Первомайский на ул. Л. Толстого. И нашли нарушения:

не организован ежедневный перед началом работы «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работников,

термометр на рабочем месте отсутствует,

умывальник для мытья рук в местах общего пользования (туалет) не оборудован дозатором для обработки рук кожными антисептиками,

допускается работа сотрудников магазина без средств индивидуальной защиты органов дыхания,

не организован централизованный сбор использованных одноразовых масок,

отсутствуют инструкции по применению дезинфицирующих средств и кожных антисептиков,

в помещениях с постоянным нахождением работников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, разрешенные для использования в присутствии людей.

По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 ч. 2 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направлены в Щекинский районный суд для принятия решения.

Щекинский районный суд признал ООО «Контракт» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.