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Нажаловались соседи: в тульском Петелино самовольно захватили участок земли
Фото МИЗО.

Нажаловались соседи: в тульском Петелино самовольно захватили участок земли

О нарушениях рассказали бдительные соседи «захватчиков».

Сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Тульской области в январе проводили мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по улице 3-я Лесная в поселке Петелино.

На этот раз попались два владельца земли, действия которых были квалифицированы как «Самовольное занятие земельного участка»: участки суммарной площадью 500 кв. м они использовали без предусмотренных законодательством прав. В МИЗО пояснили: туляки установили ограждения за границами предоставленных земельных участков.

Важно, что о данных фактах нарушений земельного законодательства стало известно благодаря инициативным гражданам, усмотревшим признаки нарушений.

Соответствующие материалы муниципального земельного будут направлены на рассмотрение в Управление Росреестра для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

За самовольное занятие земельного участка в КоАП предусмотрен штраф: на граждан — от 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. руб.

В идеале закон лучше не нарушать. Или хотя бы с соседями не ссориться.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:17 +4
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