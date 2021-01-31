Нажаловались соседи: в тульском Петелино самовольно захватили участок земли

Фото МИЗО.

Сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Тульской области в январе проводили мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по улице 3-я Лесная в поселке Петелино.

На этот раз попались два владельца земли, действия которых были квалифицированы как «Самовольное занятие земельного участка»: участки суммарной площадью 500 кв. м они использовали без предусмотренных законодательством прав. В МИЗО пояснили: туляки установили ограждения за границами предоставленных земельных участков.

Важно, что о данных фактах нарушений земельного законодательства стало известно благодаря инициативным гражданам, усмотревшим признаки нарушений.

Соответствующие материалы муниципального земельного будут направлены на рассмотрение в Управление Росреестра для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

За самовольное занятие земельного участка в КоАП предусмотрен штраф: на граждан — от 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. руб.

В идеале закон лучше не нарушать. Или хотя бы с соседями не ссориться.