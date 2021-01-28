Новый закон о тишине: в Тульской области ввели тихий час

Фото из архива Myslo.

С 1 июля 2021 года тулякам запретят шуметь в квартирах с 22.00 до 7.00, а также с 13.00 до 15.00.

Сегодня, 28 января, депутаты областной Думы внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».

К ранее установленному ограничению на нарушение покоя туляков в жилых домах, детских, лечебно-оздоровительных учреждениях с 22.00 до 7.00 добавлен тихий час с 13.00 до 15.00. Исключения — аварийные и спасательные работы, плановые работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, законопроект внесли депутаты Александр Балберов и Илья Киндеев. Изначально они предлагали установить «период тишины» с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00 в будни, а также в воскресенье и праздничные дни круглосуточно. Документ приняли в первом чтении, однако после общественных обсуждений в него внесли ряд изменений. Было решено оставить только одно время для тихого часа.