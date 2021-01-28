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Несколько тульских УК не справились с уборкой снега в Советском округе

Несколько тульских УК не справились с уборкой снега в Советском округе

Прокуратура внесла представления руководителям четырех фирм.

В Туле прокуратура Советского района проверила работу ряда УК в зимний период, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В ходе проверки установлено, что проезды и тротуары на придомовых территориях многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Астек», ООО «АСС-Техник», ОАО Фирма «Рэмс», ООО «УК №1», не очищены от снега и не обработаны пескосоляной смесью.
 
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла руководителям управляющих компаний представления. Кроме этого в отношении ответственных лиц возбуждены дела о нарушении правил содержания жилых домов.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:20 +2
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