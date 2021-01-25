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В ряде тульских колоний запрещены свидания с заключенными
Изображение kalhh с сайта Pixabay.

В ряде тульских колоний запрещены свидания с заключенными

Но подозреваемым, обвиняемым и осужденным разрешено получать посылки и бандероли.

Из-за антикоронавирусных мероприятий в тульских колониях временно запрещены все свидания (за исключением лиц, осуществляющих юридическую помощь и участвующих в судебно-следственных действиях) и прием передач (за исключением лекарственных средств и предметов медицинского назначения).
 
Также ограничены посещения представителями различных органов и организаций, а переводы осужденных в другие учреждения осуществляются с учетом эпидемиологической обстановки.
 
Временные запреты введены в: ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, ФКУ КП-8, ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-4.
 
Свидания с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, предоставляются в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло, при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил, перчаток).
 
«С 17 декабря 2020 года во всех учреждениях УФСИН России по Тульской области подозреваемым, обвиняемым и осужденным разрешено получение посылок и бандеролей. С 22 января 2021 года сотрудники ФКУ ИК-6 несут службу в штатном режиме. Просим граждан с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Тульской области», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:20 −2
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