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Музей-заповедник «Куликово Поле» приглашает туляков на бесплатную лекцию
Фото Романа Солопова

Музей-заповедник «Куликово Поле» приглашает туляков на бесплатную лекцию

Она состоится в субботу, 23 января, в 12.00 в Музее Куликовской битвы.

Музей Куликовской битвы в Моховом проводит и бесплатные лекции для всех желающих. Учёные и профессиональные историки расскажут о средневековых воинских традициях, доспехах и оружии эпохи Куликовской битвы, познакомят с биографиями военачальников и особенностями той эпохи.

Ближайшая встреча состоится 23 января, в 12.00. Гостей музея-заповедника ждёт нтерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы». Участники попробуют разобраться в том, какое место занимало оружие в жизни средневекового воина, каким смыслом оно было наделено.

Лекцию будет сопровождать презентация с богатым иллюстративным рядом, составленная с учетом последних археологических находок. Возрастные рекомендации – 12+, вход свободный.

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Тульская областьКуликово Поле

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