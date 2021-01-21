По Туле разъезжала маршрутка с неисправными тормозами

Фото: Тульская Госавтоинспекция

Машина была проверена инспекторами ГИБДД в рамках профилактического рейда.

Тульские госавтоинспекторы вместе с сотрудниками Ространснадзора и регионального Минтранса провели очередной профилактический рейд «Такси». В ходе проверки перевозчиков полицейские составили семь административных материалов:

1 – за нечитаемые госномера,

4 – за наличие неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена,

1 – за незаконную установку опознавательного фонаря легкового такси или знака «Инвалид».

Ещё один протокол составили на водителя маршрутки № 12/15, который разъезжал по городу с неисправными тормозами. Микроавтобус был проверен инспекторами на конечной остановке.

Также в ходе проверки сотрудниками Ространснадзора и Минтранса Тульской области составлены административные материалы по ч. 2 ст. 14.1 и ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ.