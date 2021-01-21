новости
новости
Регистрация
Студенты смогут бесплатно посетить тульский Музей оружия

Студенты смогут бесплатно посетить тульский Музей оружия

Акция, приуроченная ко Дню российского студенчества, пройдёт с 26 по 29 января.

В понедельник, 25 января, студенты отметят свой «профессиональный праздник». Музей оружия решил поздравить их и подарить право бесплатного посещения с 26 по 29 января.

Осмотреть современную выставку и увидеть эксклюзивные экспонаты могут все учащиеся высших и средних профессиональных учебных заведений – для этого достаточно предъявить студенческий билет.

Акция действует только в здании-«шлеме». Здание, расположенное на территории Тульского кремля, закрыто на реконструкцию. Время работы музея – с 10.00 до 18.00.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
Музей оружияпраздничная акциябесплатный входстудентыДень студента
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По Туле разъезжала маршрутка с неисправными тормозами
По Туле разъезжала маршрутка с неисправными тормозами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.