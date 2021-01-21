Студенты смогут бесплатно посетить тульский Музей оружия

Акция, приуроченная ко Дню российского студенчества, пройдёт с 26 по 29 января.

В понедельник, 25 января, студенты отметят свой «профессиональный праздник». Музей оружия решил поздравить их и подарить право бесплатного посещения с 26 по 29 января.

Осмотреть современную выставку и увидеть эксклюзивные экспонаты могут все учащиеся высших и средних профессиональных учебных заведений – для этого достаточно предъявить студенческий билет.

Акция действует только в здании-«шлеме». Здание, расположенное на территории Тульского кремля, закрыто на реконструкцию. Время работы музея – с 10.00 до 18.00.