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В Туле подросток попал под машину
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

В Туле подросток попал под машину

17-летний парень перебегал дорогу в неположенном месте.

Вчера, 19 января, на улице Болдина в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 21.30 33-летний водитель автомобиля Audi A4 совершил наезд на 17-летнего подростка. Парень перебегал проезжую часть в неположенном месте – в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил незначительные повреждения. 



 

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