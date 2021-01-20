В Туле подросток попал под машину

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Вчера, 19 января, на улице Болдина в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 21.30 33-летний водитель автомобиля Audi A4 совершил наезд на 17-летнего подростка. Парень перебегал проезжую часть в неположенном месте – в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил незначительные повреждения.





