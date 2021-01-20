Фото: УГИБДД России по Тульской области.
В Туле подросток попал под машину
17-летний парень перебегал дорогу в неположенном месте.
Вчера, 19 января, на улице Болдина в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 21.30 33-летний водитель автомобиля Audi A4 совершил наезд на 17-летнего подростка. Парень перебегал проезжую часть в неположенном месте – в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил незначительные повреждения.
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