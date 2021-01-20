Инспекторы ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

На территории Тульской области ожидается похолодание и осадки. Это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей, любая ошибка водителя может стать причиной трагедии.

Неукоснительно соблюдайте ПДД, не превышайте скорость, избегайте резких маневров и торможений, будьте особенно внимательны перед пешеходными переходами, остановками транспорта и перекрестками.

Полицейские рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Начинающие автомобилисты часто попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, поскольку не обладают необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Откажитесь от поездок, если на колёсах установлена летняя резина – при отрицательных температурах она теряет свои свойства, твердеет и не сможет обеспечить максимального сцепления с дорогой. Перед тем, как тронуться с места, очистите стёкла, боковые зеркала и фары от грязи, снега и наледи.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: