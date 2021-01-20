Инспекторы ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий
На территории Тульской области ожидается похолодание и осадки. Это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей, любая ошибка водителя может стать причиной трагедии.
Неукоснительно соблюдайте ПДД, не превышайте скорость, избегайте резких маневров и торможений, будьте особенно внимательны перед пешеходными переходами, остановками транспорта и перекрестками.
Полицейские рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Начинающие автомобилисты часто попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, поскольку не обладают необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.
Откажитесь от поездок, если на колёсах установлена летняя резина – при отрицательных температурах она теряет свои свойства, твердеет и не сможет обеспечить максимального сцепления с дорогой. Перед тем, как тронуться с места, очистите стёкла, боковые зеркала и фары от грязи, снега и наледи.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13.