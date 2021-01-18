В Тульской области от ковида умерли 910 человек
Такие данные обнародовал оперативный штаб.
По данным регионального оперативного штаба, с 12 по 18 января подтвержден летальный исход 43 пациентов в возрасте от 47 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 910 человек.
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