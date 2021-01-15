На ул. Тимирязева из-за ДТП с Lexus встали трамваи

Фото: Виктория Б.

По предварительным данным, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 15 января на ул. Тимирязева в Туле произошло ДТП. В результате автоаварии внедорожник Lexus GX460 развернуло поперек полосы и он врезался в снег на обочине.

«Также в месте аварии стоят трамваи. Судя по повреждениям задней левой части, Lexus мог столкнуться с трамваем. Из-за ДТП собралась небольшая пробка», — уточнила автор снимков.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что по состоянию на 14.50 в дежурную часть не поступала заявка об этой автоаварии.