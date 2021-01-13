В Туле неизвестные испортили арт-объект

фото: соцсети

Фотографии учиненной «росписи по смайликам» туляки опубликовали в соцсетях. Возмущаясь, что арт-объект атакуют уже не в первый раз.

Кто-то из граждан намекал, что смайлики изрисовал фанат современной музыки. А кто-то утверждал, что арт-объект стал лучше выглядеть, так как его внешний вид примитивен.

Впрочем, большая часть комментаторов заявила, что вандала/вандалов надо найти и заставить их стереть сделанные надписи.

Напомним, в нашем городе вандалы портят объекты довольно часто: например, в октябре прошлого года из «Исторического центра Тулы» с корнем вырвали два храма.