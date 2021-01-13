С улицы Октябрьской убрали более 150 незаконных рекламных вывесок

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В текущем году одну из главных улиц Заречья ждёт комплексный ремонт.

Сотрудники городской администрации провели выездной рейд по вопросам благоустройства на улице Октябрьской. Скоро там начнётся комплексный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках него приведут в порядок проезжую часть, тротуары, пешеходные переходы и остановочные павильоны.

Параллельно пройдут работы по ремонту фасадов зданий, иллюминации, вывесок и аншлагов. Ранее сотрудники управления по административно-техническому надзору провели проверку на предмет наличия нелегально установленных рекламных конструкций.

На ряде зданий нужно восстановить аншлаги, на многих из них отсутствует подсветка. В ходе предыдущего рейда было выдано около 180 требований об удалении незаконных вывесок. 90 из них было исполнено добровольно, ещё 62 вывески удалили сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы».