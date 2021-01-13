новости
новости
Регистрация
С улицы Октябрьской убрали более 150 незаконных рекламных вывесок
Фото: пресс-служба администрации Тулы

С улицы Октябрьской убрали более 150 незаконных рекламных вывесок

В текущем году одну из главных улиц Заречья ждёт комплексный ремонт.

Сотрудники городской администрации провели выездной рейд по вопросам благоустройства на улице Октябрьской. Скоро там начнётся комплексный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках него приведут в порядок проезжую часть, тротуары, пешеходные переходы и остановочные павильоны.

Параллельно пройдут работы по ремонту фасадов зданий, иллюминации, вывесок и аншлагов. Ранее сотрудники управления по административно-техническому надзору провели проверку на предмет наличия нелегально установленных рекламных конструкций.

На ряде зданий нужно восстановить аншлаги, на многих из них отсутствует подсветка. В ходе предыдущего рейда было выдано около 180 требований об удалении незаконных вывесок. 90 из них было исполнено добровольно, ещё 62 вывески удалили сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:38 +5
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыудаление незаконных вывесокблагоустройствонелегальная реклама
Место
Тулаулица Октябрьская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Болдина в Туле столкнулись три легковушки
На ул. Болдина в Туле столкнулись три легковушки
Тульская область 14 января получит 2000 доз вакцины от COVID-19
Тульская область 14 января получит 2000 доз вакцины от COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.