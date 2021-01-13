Тульская область 14 января получит 2000 доз вакцины от COVID-19

Ещё 12 тысяч доз планируется поставить на следующей неделе.

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по работе всех оперативных ведомств и ключевых отраслей в период резкого ухудшения погодных условий.

Все коммунальные и оперативные службы региона переведены в особый режим работы, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и максимально оперативно отреагировать на аварии при ухудшении погодных условий.

Особое внимание Алексей Дюмин уделил сфере здравоохранения – под постоянным контролем должны находиться все медучреждения, оборудованные кислородными станциями, температурный режим во всех больницах и поликлиниках должен поддерживаться на должном уровне.

Глава региона отметил, что президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время начать массовую вакцинацию населения от коронавируса. Зампред регионального правительства Дмитрий Марков доложил, что 14 января в регион поступит около 2 тысяч доз вакцины, еще порядка 12 тысяч ожидается на следующей неделе.

С понедельника планируется открыть запись через поликлиники для определенных групп граждан.