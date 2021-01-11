На новогодних праздниках Тулу посетили около 70 тысяч туристов

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В основном, это жители столичного региона и других соседних областей.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили итоги новогодних каникул. Первый замгубернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что на праздниках Тульскую область посетили около 70 тысяч человек.

Более 65% гостей – жители столичного региона. Также в Тулу все чаще едут и из других областей – Орловской, Воронежской, Нижегородской, Рязанской и Липецкой.

– Тульская область становится всё более востребованной для посещения, в том числе в зимний период. Помимо того, как будет убывать пандемия, все больше людей будут приезжать в регион, – подчеркнул Вячеслав Федорищев.