Где в Туле не будет света 12 января
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Карла Маркса, 3-а, 3-б, 2-а, 5, 5-а,
- ул. Металлургов, 78, 80, 80-а, 82, 82-а, 82-б, 84, 84-а,
- ул. Гастелло, 51-а,
- Демидовская плотина, 14-б,
- Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
- ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
- ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а,
- пер. Привокзальный, 12, 14, 16,
- 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6,
- 6-й Полюсный пр-д, 18-40 (чётн.), 25-а, 20-б, 27,
- 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-г-м, 2-е, 23,
- 7-й Полюсный пр-д, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
- 8-й Полюсный пр-д, 1-8,
- 9-й Полюсный пр-д, 1-13,
- п. Станционный, 1-49, 7-а,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- ул. Овражная, 2-45,
- ул. Зелёная, 6,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 118-а, 71-162, 162-а, 93-а, 81-б, 156-а,
- ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.
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