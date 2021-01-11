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В Пролетарском районе часть домов осталась без холодной воды

В Пролетарском районе часть домов осталась без холодной воды

Причиной отключения стала коммунальная авария.

«Тулагорводоканал» сообщает, что в понедельник, 11 января, до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в частном секторе по улицам Осташева, Пробной, К. Маркса, Епифанской, Пролетарской, Чапаева и Гармонной.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на пересечения улиц Осташева и Ложевой. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

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