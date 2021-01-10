В Тульской области в школе-интернате произошла пьяная потасовка

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Недавно в социальных сетях появилась информация о происшествии в Дубовской школе-интернате, который находится в Узловском районе. Автор сообщений утверждает, что вечером 8 января поссорились две нетрезвые сотрудницы учреждения — уборщица и повар. В ходе конфликта одна из них якобы вооружилась кухонным ножом и ударила им свою оппонентку. Также в сообщении говорится, что женщину с ножом скрутил муж третьей сотрудницы, после чего на место вызвали полицию.

По информации Myslo, вечером 8 января в школе-интернате действительно был конфликт и туда приезжала полиция. Однако, на данный момент информация о ножевом ранении в учреждении не подтверждается. Также известно, что по результатам выезда полицейские составили два административных протокола.

Однако, после появления сообщения в социальной сети руководство регионального УМВД дало указание провести по изложенным в нем фактам дополнительную проверку. Ее будут проводить сотрудники УМВД России по Тульской области.