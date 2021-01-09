новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области 203 случаев ковида и 12 смертей

За сутки в Тульской области 203 случаев ковида и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 203 случаев коронавируса, выздоровели 199 человек, скончались 12. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии ковидом заразились 24 673 жителей региона, 21 771 вылечились, 842 умерли.

За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 680 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 379 103 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 754 809 человек.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:04 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьТула
Прочее
новые случаи заражениякоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле эвакуировали ТРЦ «Макси»
В Туле эвакуировали ТРЦ «Макси»
Минздрав Тульской области выражает соболезнования близким детского хирурга Евгения Котика
Минздрав Тульской области выражает соболезнования близким детского хирурга Евгения Котика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.