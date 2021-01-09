За сутки в Тульской области 203 случаев ковида и 12 смертей

В Тульской области за сутки подтвердились 203 случаев коронавируса, выздоровели 199 человек, скончались 12. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии ковидом заразились 24 673 жителей региона, 21 771 вылечились, 842 умерли.

За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 680 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 379 103 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 754 809 человек.